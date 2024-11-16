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        Mersin'de eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:01
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        Mersin'de eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Eşi Ayşe Gökten ve kayınbiraderi Resul Gedik'i dün av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Veysel Gökten'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Silifke ilçesi Demircili Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı kayınbiraderinin evine giden Veysel Gökten, çıkan kavgada eşi ve kayınbiraderi Gedik'i av tüfeğiyle vurmuştu.

        Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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