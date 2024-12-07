Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de karısını öldürüp kaçan zanlı, çocuğunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu

        Mersin'de iki gün önce karısını tabancayla öldürüp kaçan zanlı, oğlunu da öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de karısını öldürüp kaçan zanlı, çocuğunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de iki gün önce karısını tabancayla öldürüp kaçan zanlı, oğlunu da öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

        Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi'ndeki bir otel civarında gece saatlerinde silahla vurulmuş biri çocuk 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise yaralandığını belirledi.

        Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, ağır yaralanan kişinin 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Zafer Çakmak (46) olduğu, tabancayla 8 yaşındaki oğlu M.E'yi öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

        Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık'ta yeni satın aldıkları evi temizlemeye giden Leyla Çakmak ile eşi Zafer Çakmak arasında bina önünde tartışma çıkmış, yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurarak öldüren Zafer Çakmak, kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!

        Benzer Haberler

        Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişim...
        Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişim...
        Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı
        Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı
        Mersin'de çöp konteynerinin yanında bebek bulundu
        Mersin'de çöp konteynerinin yanında bebek bulundu
        Atatürk büstünü iterek düşürdü
        Atatürk büstünü iterek düşürdü
        Çöp konteynerinin yanında 1 aylık bebek bulundu
        Çöp konteynerinin yanında 1 aylık bebek bulundu
        AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Bozyazı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı