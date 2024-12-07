Mersin'de karısını öldürüp kaçan zanlı, çocuğunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu

Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde, ağır yaralanan kişinin 7 Aralık'ta eşi Leyla Çakmak'ı (50) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Zafer Çakmak (46) olduğu, tabancayla 8 yaşındaki oğlu M.E'yi öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise yaralandığını belirledi.

Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi'ndeki bir otel civarında gece saatlerinde silahla vurulmuş biri çocuk 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Mersin'de iki gün önce karısını tabancayla öldürüp kaçan zanlı, oğlunu da öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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