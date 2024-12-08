Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çankaya Mahallesi'nde Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle 8 Aralık'ta yakalanan G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çankaya Mahallesi'nde, 8 Aralık'ta bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli G.Ç. gözaltına alınmıştı.
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