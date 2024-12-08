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        Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:24
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        Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çankaya Mahallesi'nde Atatürk büstüne zarar verdiği gerekçesiyle 8 Aralık'ta yakalanan G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çankaya Mahallesi'nde, 8 Aralık'ta bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli G.Ç. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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