ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Fauthoux 23, Carleton 14, Araujo 7, Rupert 19, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Pelin Derya Bilgiç 9
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 25, Büşra Akgün 10, Banu Şimşek 5, Alleyne 18, Ceylin Beyza Altunpa 3, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın, Nuran Tutsak 2, Havva Güngör Peker
1. Periyot: 19-19
Devre: 30-32
3. Periyot: 57-50
MERSİN
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