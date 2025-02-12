Bozyazı'da uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, lise öğrencilerinin ailelerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince hazırlanan seminer, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Programa katılan öğrencilerin ailelerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.
Seminerde, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) ve "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (NARVAS) hakkında da bilgilendirme yapıldı.
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