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        Mersin'de yangın çıkan evdeki 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:12
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        Mersin'de yangın çıkan evdeki 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Demirtaş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personeli, evde mahsur kalan 3 çocuğu demir parmaklığını söktükleri pencereden çıkardı.

        Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Suriye uyruklu annenin, yangın sırasında ikamette olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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