Mersin'de yangın çıkan evdeki 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Demirtaş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli, evde mahsur kalan 3 çocuğu demir parmaklığını söktükleri pencereden çıkardı.
Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Suriye uyruklu annenin, yangın sırasında ikamette olmadığı öğrenildi.
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