Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

        Tozlu Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 33 AKJ 880 plakalı okul servisi, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 6'sı öğrenci 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

        Jandarma çevrede önlem alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası
        Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası
        Mersin'de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli sahte kimlik ve p...
        Mersin'de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli sahte kimlik ve p...
        Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1
        Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1
        Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk, pencerenin korkuluğu sökülerek kurtarıl...
        Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk, pencerenin korkuluğu sökülerek kurtarıl...
        Mersin'de yangın çıkan evdeki 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de yangın çıkan evdeki 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Bozyazı'da uyuşturucuyla mücadele semineri verildi
        Bozyazı'da uyuşturucuyla mücadele semineri verildi