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        Mersin'in gol rekortmeni amatör futbol takımının maçları şenlik havasında geçiyor

        SERKAN AVCİ - Mersin Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda rakip fileleri 115 kez havalandırarak gol rekoru kıran Bozyazı Belediyespor'un yöneticileri, iç saha maçlarında tribünleri dolduran taraftarlara ikramlarda bulunuyor, çekilişle forma ve futbol topu hediye ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:09
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        Mersin'in gol rekortmeni amatör futbol takımının maçları şenlik havasında geçiyor
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        SERKAN AVCİ - Mersin Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda rakip fileleri 115 kez havalandırarak gol rekoru kıran Bozyazı Belediyespor'un yöneticileri, iç saha maçlarında tribünleri dolduran taraftarlara ikramlarda bulunuyor, çekilişle forma ve futbol topu hediye ediyor.

        Bu sezon ligdeki grubunu 55 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Bozyazı Belediyespor, rakip takım filelerine gönderdiği 115 golle dikkati çekti. Bu sezon en fazla gol atan takım olan Bozyazı ekibine taraftarı büyük destek veriyor.

        Yaklaşık 27 bin nüfuslu Bozyazı ilçesindeki takımın iç saha maçlarında, 2 bin seyirci kapasiteli Gürsel Kavun Şehir Stadı'nın tribünlerinin tamamı doluyor.

        - Taraftara yiyecek içecek ikramı yapılıp çekilişle hediyeler veriliyor

        Kulüp yöneticileri, maçlarda takımı yalnız bırakmayan taraftarı için her müsabaka öncesi stat girişini şenlik alanına çeviriyor.

        Maç öncesi tantuni, sucuk ve köfte ekmek, tavuklu pilav, tatlı, meşrubat ikram edilen taraftarlara, karşılaşmaların devre arasında yapılan çekilişle de imzalı forma ve futbol topu hediye ediliyor.

        - Kaymakam Topsakaloğlu: "Birlikteliğin en güzel örneği tribünlerde görünüyor"

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, AA muhabirine, kulübe ilçe halkının büyük destek verdiğini söyledi.

        Taraftarın ilgisinin takıma olumlu yansıdığını dile getiren Topsakaloğlu, "İlçemiz futboldaki hedefler doğrultusunda bir üst ligi istiyor. İnşallah tarafımızın desteği ve kulüp başkanımızın gayretleriyle hak ettiği yeri bulacak. Spor hepimizi bir araya getiren ve birleştiren büyük bir unsur. Bu birlikteliğin en güzel örneği Bozyazı tribünlerinde görünüyor." diye konuştu.

        - Başkan Karip: "Hedefimiz, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek"

        Bozyazı Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Karip de sezon başında kurdukları iyi kadro sayesinde takımla ilçe halkını bütünleştirdiklerini anlattı.

        İç saha maçlarının şenlik havasında geçtiğini ifade eden Karip, Taraftarımıza, ilçemize, bize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeğimize karşılık veriyorlar, sürekli yanımızdalar." dedi.

        Karip, taraftarlara yönelik etkinliklere ilçe esnafının da destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Başarılı oldukça, insanlardaki sevinci gördükçe bunlara devam ettik. Bu yıl güzel istatistikler yakaladık, 100 golü geçtik. Şu an Türkiye'deki tüm liglerde en çok gol atan takımın Bozyazı Belediyespor olması gerçekten bizi onurlandırıyor. Play-off'a kaldık. Hedefimiz, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek."

        - "Hafta sonu ailemiz için bir etkinlik oluyor"

        Taraftarlardan Zeynep Türkmen maçları eşi ve çocuğuyla izlediğini ifade ederek, "Hafta sonu ailemiz için bir etkinlik oluyor. Genelde her maça gelmeye çalışıyoruz. Herkes takımını destekliyor, yanında olmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortam. Maçlar heyecanlı geçiyor, seviyoruz." ifadesini kullandı.

        60 yaşındaki Mustafa Çetin de vatandaşların kulüple bütünleştiğini vurgulayarak, "Her maçta tribünde oluyorum. Burada olmaktan zevk alıyorum. Maçlar çok keyifli geçiyor. Takım da güzel, maşallahı var iyi gidiyor." diye konuştu.

        10 yaşındaki Zeynep Şimşek ise karşılaşmaları anne ve babasıyla takip ettiğini, statta dağıtılan hediyeleri çok sevdiğini anlattı.

        Maçları sosyal etkinlik gibi gördüklerini söyleyen Şeyda Doğan Perçem de "Her hafta takımızı desteklemek için çoluk çocuk maça geliyoruz. Çok eğlenceli bir hafta sonu oluyor. Çocuklar da futbolu çok seviyor. Ailecek burada oluyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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