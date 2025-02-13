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        Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final bileti için Beşiktaş maçına odaklandı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol ING Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdıran Mersinspor, yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek son maça kalmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:10
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        Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final bileti için Beşiktaş maçına odaklandı
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol ING Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdıran Mersinspor, yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek son maça kalmayı hedefliyor.

        Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 101-95 yenen Mersinspor, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Organizasyonda 2009-2010 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi adıyla final oynayan ekip, Fenerbahçe'ye 72-68 kaybetmesi nedeniyle kazanamadığı kupaya bir kere daha yaklaştı.

        Yarı finalde Mersin ekibi, son maçında Anadolu Efes'i 85-80'le geçen Beşiktaş Fibabanka ile eşleşti.

        Şanlıurfa'da 14 Şubat'ta düzenlecek ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin hazırlıklarına başlayan Mersin Spor, Beşiktaş'ı elemesi halinde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle final oynayacak.

        - "Gerçekten çok mutluyuz"

        Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine, çeyrek finalde TOFAŞ ile oynadıkları maçta oyuncularının iyi performans gösterdiğini söyledi.

        Taraftarın desteğiyle mutlu sona ulaştıklarını dile getiren Sevim, "Ne zaman bu şekilde oynasak ve taraftarımızla bütünleşsek galibiyet çıkarıyoruz. İyi bir destek vardı. Adımızı Dörtlü Final'e yazdırdık, gerçekten çok mutluyuz." dedi.

        Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasında yer almaktan dolayı sevinçli olduklarını anlatan Sevim, "Kupada maç maç gitmek lazım. Sonuç olarak güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Umarım istediğimiz gibi bir sonuç alırız ve gidebildiğimiz yere kadar gideriz." diye konuştu.

        Sevim, yarı finalle yetinmek istemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bizim için 'Dörtlü Final yeterliydi, amacımıza ulaştık' diye bir şey yok. İki maç sonucunda kupa alma ihtimalimiz var. Bunun bilincindeyiz ve gücümüzün farkındayız. Rakiplerimiz de güçlü olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

        Can Sevim, Beşiktaş karşısında iyi sonuç alıp taraftarları sevindirmek istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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