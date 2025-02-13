Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kan bağışı kampanyasına kamu çalışanları da destek verdi

        Mersin'de kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kan bağışı kampanyasına kamu çalışanları da destek verdi
        ABONE OL

        Mersin'de kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından Valilik himayesinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda yapıldı.

        Etkinliğe katılan kamu personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, gazetecilere, yurt genelindeki 300 noktada bağışlanan kanların, laboratuvarlarda tahlil edildikten sonra hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

        Çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

        "2024'te 2,8 milyon ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alarak hastanelere ulaştırdık. Bu yıl da nasip olursa 3 milyon 40 bin ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alıp yine şifa bekleyen, ameliyatı ve kan ihtiyacı olan kıymetli 85 milyon insanımıza ulaştıracağız. Anadolu'nun her bir tarafındaki bu etkinlikler farkındalığı ve kan bağışını artırıyor, iyiliğin bulaşmasına vesile oluyor."

        Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?

        Benzer Haberler

        Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final bileti için Beşiktaş maçına odaklandı
        Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final bileti için Beşiktaş maçına odaklandı
        Mersin'in gol rekortmeni amatör futbol takımının maçları şenlik havasında g...
        Mersin'in gol rekortmeni amatör futbol takımının maçları şenlik havasında g...
        Öğrenci servisi karlı yolda devrildi; kaza anı kamerada
        Öğrenci servisi karlı yolda devrildi; kaza anı kamerada
        Kazada ölen ödüllü kemancının ailesi, tutuklu sürücünün hak ettiği cezayı a...
        Kazada ölen ödüllü kemancının ailesi, tutuklu sürücünün hak ettiği cezayı a...
        Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı
        Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı
        Mersin Spor - Tofaş: 101-95
        Mersin Spor - Tofaş: 101-95