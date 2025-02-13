Mersin'de kan bağışı kampanyasına kamu çalışanları da destek verdi

Mersin'de kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından Valilik himayesinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda yapıldı.

Etkinliğe katılan kamu personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, gazetecilere, yurt genelindeki 300 noktada bağışlanan kanların, laboratuvarlarda tahlil edildikten sonra hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"2024'te 2,8 milyon ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alarak hastanelere ulaştırdık. Bu yıl da nasip olursa 3 milyon 40 bin ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alıp yine şifa bekleyen, ameliyatı ve kan ihtiyacı olan kıymetli 85 milyon insanımıza ulaştıracağız. Anadolu'nun her bir tarafındaki bu etkinlikler farkındalığı ve kan bağışını artırıyor, iyiliğin bulaşmasına vesile oluyor."

Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.