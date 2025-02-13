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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:52
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 88 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 3 tabanca, av tüfeği ve 65 fişek ele geçirildi.

        Ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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