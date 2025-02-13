Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, savunma, orta saha ve hücum olarak gruplara ayrılarak taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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