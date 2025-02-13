Erdemli'de belediye ile üniversite arasında işbirliği protokolü yapıldı
Erdemli Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Erdemli Belediyesi ile Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kurumlar arasında eğitim, akademik çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler, staj ve istihdam alanlarını kapsayan işbirliği protokolü hazırlandı.
Yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen törende, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Can Samırkaş protokolü imzaladı.
Kara, protokole Erdemli Belediyesi Kent Konseyinin öncülük ettiğini belirterek, öğrencilere imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.
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