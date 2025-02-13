Akdeniz'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının kantinlerini inceledi.
Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakan ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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