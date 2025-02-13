Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

        Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının kantinlerini inceledi.

        Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakan ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Mersin'de güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Mersin'de güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Erdemli'de belediye ile üniversite arasında işbirliği protokolü yapıldı
        Erdemli'de belediye ile üniversite arasında işbirliği protokolü yapıldı
        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kan bağışı kampanyasına kamu çalışanları da destek verdi
        Mersin'de kan bağışı kampanyasına kamu çalışanları da destek verdi
        Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final bileti için Beşiktaş maçına odaklandı
        Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final bileti için Beşiktaş maçına odaklandı