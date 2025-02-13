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        Mersin'de güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

        Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:47
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        Mersin'de güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda, güvenlik ve asayiş konularındaki faaliyetler ele alındı.

        Toros başkanlığındaki toplantıda suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar değerlendirildi.

        Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

        Vali Toros, toplantının ardından valilik bünyesindeki birimleri ziyaret etti.

        Personelle selamlaşan Toros, koordinasyon içerisinde daha verimli ve başarılı çalışmalar yapılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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