Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan Berat Kandili mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, Berat Kandili'nde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşandığını belirtti.

Bu gecede kulluk şuur ve bilinçle insanların kendileriyle hesaplaştığını ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri katbekat mükafatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. Yapılan duaların, Cenab-ı Mevla'ya ulaşacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu geceler ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır."