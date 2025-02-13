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        Silifke'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:35
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        Silifke'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte yüksek rakımlı mahalleler beyaza büründü.

        Kar nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ve Silifke Belediyesi ekiplerince açıldı.

        Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesindeki yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

        Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şen de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları denetledi.

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