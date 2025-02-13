Silifke'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte yüksek rakımlı mahalleler beyaza büründü.
Kar nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ve Silifke Belediyesi ekiplerince açıldı.
Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesindeki yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.
Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şen de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları denetledi.
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