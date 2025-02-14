Mersin'de "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında hikaye tamamlama etkinliği

Beyreli, Kötekler ve Hüseyin Hüsnü Tekışık ilkokullarındaki etkinlikte öğrencilere belirli bir başlangıç noktası verilen hikayeleri kendi hayal güçleriyle tamamlamaları istendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye tamamlama etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.