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        Mersin'de "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında hikaye tamamlama etkinliği

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye tamamlama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:14
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        Mersin'de "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında hikaye tamamlama etkinliği
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Bir Şefkat Haresi Projesi" kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını ve dil becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye tamamlama etkinliği düzenlendi.

        Beyreli, Kötekler ve Hüseyin Hüsnü Tekışık ilkokullarındaki etkinlikte öğrencilere belirli bir başlangıç noktası verilen hikayeleri kendi hayal güçleriyle tamamlamaları istendi.

        Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik sonunda tamamlanan hikayeler sınıftaki diğer öğrencilerle paylaşıldı.

        Proje kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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