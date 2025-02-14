Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler Mustafa C. ve Ela M. ile araçlardaki Abdül Kadir D. ve Özkan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır, bu sırada Ela M. idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil D. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

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