Mersin'de "2. Silifke Kitap Günleri" başladı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini kaydetti.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, açılışta, bu tür etkinliklere çok önem verdiklerini dile getirdi.

Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen kitap günlerinin açılışında kum sanatçısı Tarkan Köylü gösteri sundu.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasınca Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen kitap günlerinin açılışına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

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