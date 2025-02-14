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        Mersin'de "2. Silifke Kitap Günleri" başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde "2. Silifke Kitap Günleri"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:43
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        Mersin'de "2. Silifke Kitap Günleri" başladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde "2. Silifke Kitap Günleri"nin açılışı yapıldı.

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odasınca Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen kitap günlerinin açılışına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen kitap günlerinin açılışında kum sanatçısı Tarkan Köylü gösteri sundu.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, açılışta, bu tür etkinliklere çok önem verdiklerini dile getirdi.

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini kaydetti.

        Açılışın ardından katılımcılar stantları gezdi. "2. Silifke Kitap Günleri" 21 Şubat'ta sona erecek.

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