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        Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur'da anıldı

        Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:13
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        Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur'da anıldı
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        Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

        Anamur Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Etkinliğe, Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar, MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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