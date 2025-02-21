Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur'da anıldı
Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Ege Üniversitesinde 10 yıl önce öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Anamur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Anamur Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Etkinliğe, Anamur Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Satar, MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla ve vatandaşlar katıldı.
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