Bozyazı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
Bozyazı ilçesinde öğrenciler ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi.
Bozyazı ilçesinde öğrenciler ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi.
Toplum Sağlığı Merkezince Beyreli İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, doğru diş fırçalama teknikleri gösterildi.
Öğrenciler, sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri konusunda da bilgilendirildi.
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