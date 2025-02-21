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        Serebral palsili sporcu Canan biniciliğin ardından atletizme de başladı

        YAKUP SAĞLAM - Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan, üç tekerlekli bisiklet koşusuyla başladığı atletizmde ilk yarışını tamamlamayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:10
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        Serebral palsili sporcu Canan biniciliğin ardından atletizme de başladı
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        YAKUP SAĞLAM - Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan, üç tekerlekli bisiklet koşusuyla başladığı atletizmde ilk yarışını tamamlamayı başardı.

        Doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsili olarak dünyaya gelen Canan, spor ve resim sevgisiyle hayata tutundu.

        Yalova'da yaşayan Canan, 2019'da tanıştığı binicilikte yüzde 99'luk engeline rağmen kısa sürede ilerleme katetti.

        İstanbul'da 2021'de düzenlenen "para at terbiyesi" yarışmasına katılan sporcu, at üzerinde desteksiz kalmayı başararak "tek para at terbiyecisi" unvanını kazandı.

        Binicilikteki gelişiminin ardında Canan, ailesinin yönlendirmesiyle 6 ay önce Bağcılar Belediyesi Engelliler ve Gençlik Spor Kulübü bünyesinde "frame running" olarak adlandırılan üç tekerlekli bisiklet koşusuna başladı.

        Canan, kulüp bünyesindeki antrenmanların ardından Türkiye Atletizm Federasyonunca 15-16 Şubat'ta Mersin'de düzenlenen "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları"nda mücadele etti.

        İlk yarışını tamamlamayı başaran Canan, hem ailesini hem antrenörlerini sevindirdi.

        - Abla Canan Doğan: "Bisiklet üzerindeyken kendini özgür hissediyor"

        Canan'ın ablası Gülşah Doğan, AA muhabirine, vücut diliyle iletişim kurduğu kardeşinin 6 yıldır sporun içinde olduğunu söyledi.

        Çalışmalarda kardeşine eşlik ettiğini dile getiren Doğan, "Canan, hep sandalyede oturduğu için bisiklet üzerindeyken kendini özgür hissediyor. Desteksiz ve yanında kimse olmadan koşabiliyor. Disiplinli çalışıyor, spor yapmayı çok seviyor." dedi.

        - "Yarışı ağlayarak ve ellerim titreyerek izledim"

        Doğan, üç tekerlekli bisiklet antrenmanları için haftada 3 gün Yalova'dan İstanbul'a gittiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Kardeşim yıllardır koşmak istiyordu. 34 yaşında ve hiç ayakkabı eskitmedi. Şu an bir antrenmanda bile ayakkabıları delinip yırtılabiliyor. Başkaları ayakkabıları yırtılınca üzülürken kardeşim eskitebildiği için mutlu oluyor. Uzun mesafelere rağmen asla pes etmiyor ve mücadelesine devam ediyor. Bunu yapabiliyor olması bile bizim için büyük şans. İlk yarışımıza katıldık, çok güzel geçti. Yarışı ağlayarak ve ellerim titreyerek izledim. Kardeşimle gurur duyuyorum."

        Kardeşinin çalışmalarda pes etmediğini anlatan Doğan, "Engelli kardeşlerimiz kendilerini eve kapatmasınlar. Canan yaptıysa herkes yapabilir. Önemli olan azim, istek ve kendine inanmak. Kardeşim bu spor dalının ilk kadın sporcusu. İnşallah tek kalmaz ve rakipleri çoğalır." ifadelerini kullandı.

        - Antrenör Cantay: "Yarışın gözde sporcusu oldu"

        Tekerlekli Sandalye Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay da Canan'ın azimli bir sporcu olduğunu aktardı.

        Cantay, şunları kaydetti:

        "Deneme sürecinde Canan'daki ışığı görünce devam etmeye karar verdik. İlk yarışında hiç çizgiye değmedi ve diskalifiye olmadan çok güzel şekilde yarışı bitirdi. Yarışın gözde sporcusu oldu. Milli takım sonuçlarını bekleyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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