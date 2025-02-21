Mersin'de üretilen dronla olası yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefleniyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yerli teknolojilerin de kullanılmasıyla hazırlanan ve ortalama 15 dakika uçuş yapma özelliğine sahip yangına müdahale dronu "CESUR III" ile olası yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefleniyor.

Kentte faaliyet gösteren Baibars Mekatronik Havacılık Sanayi Şirketi tarafından 2021 yılında yapımına başlanan CESUR III, zorlu yangınlarda görev almak için tasarlandı.

Süreç içinde Japonya'dan yatırım desteği alan CESUR III, yüzde 51 yerli teknoloji kullanılarak göreve hazır hale getirildi.

Ortalama 15 dakika uçuş özelliğine sahip 35 kilogram ağırlığındaki yangına müdahale dronu, hava şartlarına göre 100 metreye kadar yükselebiliyor.

İtfaiye aracındaki hortumun drona entegre edilmesiyle su desteğini alan CESUR III, yangına müdahale eden ekiplerin girmekte zorlandığı noktalarda etkin ve hızlı şekilde görev yapacak.

Çatı, dış yüzey, orman ve eğimli arazilerdeki yangınlarda da etkin şekilde kullanılacak dron, üzerine takılan vinç aparatıyla afet bölgelerine sağlık kiti, gıda, su ve ekipman bırakma özelliğine sahip.

Baibars Mekatronik Havacılık Sanayi Şirketi AR-GE Direktörü Batuhan Ünal, AA muhabirine, hazırladıkları dronun yangın bölgesinde 3 dakikadan az sürede müdahaleye geçebildiğini söyledi.

Dronun yangınlarda kısa sürede müdahaleye geçme özelliğiyle öne çıktığını anlatan Ünal, "Kurulumumuz itfaiye aracının olay yerine gelmesi, kurulması ve itfaiye personelinin müdahaleye bulunmasından çok daha hızlı oluyor. Bu sayede itfaiye araçları geldiği zaman operasyon yapacakları noktalara rahatlıkla erişip daha hızlı ve etkin müdahale yapabiliyorlar." diye konuştu.

Ünal, yangın müdahale dronunun olay yerindeki ekiplere önemli destek verdiğine dikkati çekti.

Dronun su basıncı hakkında bilgi veren Ünal, "Dronumuz 15-18 bar basınca kadar dayanabiliyor. Bu da itfaiye ekiplerinin kullandığı basınca çok yakın. Bizim son dayanma basıncımız 18 bar olduğu için itfaiye personeli ihtiyaç duyduğu kadar artırabiliyor. Bu yüksekliğe göre de değişebiliyor." dedi.

- "Daha yüksek noktalara çıkmayı hedefliyoruz"

Ünal, şu ana kadar Azerbaycan, İspanya, ABD ve Japonya'ya bu dronun ihracatını yaptıklarını ve yurt içinde belediyeler ve organize sanayi bölgeleriyle görüşme halinde olduklarını belirtti.

Dronun geliştirilebilir olduğuna değinen Batuhan Ünal, şöyle devam etti:

"İleride çok daha uzun süreli uçuşlara ve daha yüksek noktalara çıkmayı hedefliyoruz. Doğru su kullanımıyla, operasyonu tamamen dronun üzerine yığarak yani itfaiye araçlarının üzerindeki ekipmanlara ihtiyaç duymadan bir dron ve itfaiye kamyonuyla birlikte yangına müdahale etmeyi de amaçlıyoruz."

Türkiye'de çok sayıda belediye itfaiyeleriyle test uçuşları gerçekleştirdiklerini anlatan Ünal, bu dronun yurt içinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yangın söndürmede hızın önemine değinen Ünal, şöyle konuştu:

"Bu dron, birileri kullandıkça, faydası görüldükçe yayılacak. Eğitimlerimizde, tanıtımlarımızda 'Sizin yaptığınız işi bu dronla çok hızlı şekilde yapabiliyoruz' konusunu anlatıyoruz. Yangını söndürmek hızlı müdahaleden başlıyor. Hızlı müdahalenin yolu da bu tip araçları kullanmaktan geçiyor."

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) İtfaiye Amiri Şükrü Kumbur da yangın söndürme dronuyla birimlerinin şu an için 100 saatlik eğitim uçuşu yaptığını ifade etti.

Kısa süre sonra yangınlarda bu dronu kullanacaklarını anlatan Kumbur, "Endüstriyel yangınlarda itfaiyecinin can kaybının en çok olduğu çatı çökmelerinde ve soğutmalarda işlemlerinde etkin olarak kullanmayı hedefliyoruz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.