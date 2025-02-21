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        Silifke'de sınıf başkanı seçilen öğrenci seçim vaadini gerçekleştirdi

        Mersin'in Silifke ilçesinde sınıf başkanlığına seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:36
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        Silifke'de sınıf başkanı seçilen öğrenci seçim vaadini gerçekleştirdi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde sınıf başkanlığına seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.

        Gazipaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arif Atahan Özkan, sınıf başkanlığı seçimlerinde başkan seçilmesi halinde Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nu sınıflarına getireceği sözünü verdi.

        Seçimi kazanarak sınıf başkanı seçilen Özkan, Eroğlu'nu sınıflarına davet etti.

        Öğrencinin davetini kabul eden Eroğlu sınıfı ziyaret ederek Arif Atahan Özkan'ı tebrik etti, diğer öğrencilere derslerinde başarı diledi.

        Eroğlu, ziyarette, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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