Silifke'de sınıf başkanı seçilen öğrenci seçim vaadini gerçekleştirdi
Mersin'in Silifke ilçesinde sınıf başkanlığına seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde sınıf başkanlığına seçilen öğrenci arkadaşlarına verdiği vaadi yerine getirdi.
Gazipaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arif Atahan Özkan, sınıf başkanlığı seçimlerinde başkan seçilmesi halinde Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nu sınıflarına getireceği sözünü verdi.
Seçimi kazanarak sınıf başkanı seçilen Özkan, Eroğlu'nu sınıflarına davet etti.
Öğrencinin davetini kabul eden Eroğlu sınıfı ziyaret ederek Arif Atahan Özkan'ı tebrik etti, diğer öğrencilere derslerinde başarı diledi.
Eroğlu, ziyarette, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.