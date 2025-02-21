Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan kan bağışı çağrısı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu.
Topsakaloğlu, Türk Kızılay Kan Bağışı aracını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Kan bağışında bulunanlarla da sohbet eden Topsakaloğlu, kan bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Kaymakam Topsakaloğlu, vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.
Türk Kızılay Bozyazı Temsilcisi Ahmet Beşlik de ilçede kan bağışına olan ilginin her geçen gün arttığını ve gönüllü bağışçıların desteğiyle daha fazla kişiye umut olunduğunu kaydetti.
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