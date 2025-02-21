Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan kan bağışı çağrısı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan kan bağışı çağrısı
        ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu.

        Topsakaloğlu, Türk Kızılay Kan Bağışı aracını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Kan bağışında bulunanlarla da sohbet eden Topsakaloğlu, kan bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Kaymakam Topsakaloğlu, vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Türk Kızılay Bozyazı Temsilcisi Ahmet Beşlik de ilçede kan bağışına olan ilginin her geçen gün arttığını ve gönüllü bağışçıların desteğiyle daha fazla kişiye umut olunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

        Benzer Haberler

        Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
        Silifke'de sınıf başkanı seçilen öğrenci seçim vaadini gerçekleştirdi
        Silifke'de sınıf başkanı seçilen öğrenci seçim vaadini gerçekleştirdi
        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesi'nin ilk yedek dizel jeneratörü devreye alı...
        Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesi'nin ilk yedek dizel jeneratörü devreye alı...
        Mersin'de üretilen dronla olası yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefle...
        Mersin'de üretilen dronla olası yangınlarda etkin ve hızlı mücadele hedefle...
        Serebral palsili sporcu Canan biniciliğin ardından atletizme de başladı
        Serebral palsili sporcu Canan biniciliğin ardından atletizme de başladı