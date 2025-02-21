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        AK Parti'li Kıratlı, Mersin'deki eğitim yatırımlarını değerlendirdi

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin'de gerçekleşen eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:43
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        AK Parti'li Kıratlı, Mersin'deki eğitim yatırımlarını değerlendirdi
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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin'de gerçekleşen eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

        Kıratlı, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Mersin'de ulaşım, sanayi, tarım, spor ve eğitim alanlarında önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiklerini ifade eden Kıratlı, projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

        Mersin'de yapımı tamamlanan ve devam eden okul inşaatlarıyla ilgili bilgi veren Kıratlı, 2002'de Mersin'de 6 bin 59 olan derslik sayısının bugün 18 bin 750, okul sayısının ise 1924'e yükseldiğini açıkladı.

        Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yatırımların devam ettiğini belirten Kıratlı, "Bu yıl içerisinde 48 okulumuzu yatırım programına almak suretiyle en kısa sürede inşaatına başlayarak Mersin'imize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

        Kıratlı, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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