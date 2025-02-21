AK Parti'li Kıratlı, Mersin'deki eğitim yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin'de gerçekleşen eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

Kıratlı, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Mersin'de ulaşım, sanayi, tarım, spor ve eğitim alanlarında önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiklerini ifade eden Kıratlı, projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Mersin'de yapımı tamamlanan ve devam eden okul inşaatlarıyla ilgili bilgi veren Kıratlı, 2002'de Mersin'de 6 bin 59 olan derslik sayısının bugün 18 bin 750, okul sayısının ise 1924'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yatırımların devam ettiğini belirten Kıratlı, "Bu yıl içerisinde 48 okulumuzu yatırım programına almak suretiyle en kısa sürede inşaatına başlayarak Mersin'imize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kıratlı, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​​