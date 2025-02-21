Mersin'de soğuk hava nedeniyle borusu patlayan su deposunun çevresi buz tuttu

Gece boyunca etkili olan soğuk hava nedeniyle su deposunun çevresi ve bahçesindeki alanlar buz tuttu.

Patlama sonucunda basınçlı su hem su deposu çevresine hem de bahçesine yayıldı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Karaahmetli Mahallesi'nde tarım alanları için yapılan su deposunun sulama borusu soğuk hava nedeniyle patladı.

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