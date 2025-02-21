Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, fırıncı olduğu öğrenilen A.T. (53), Caminur Mahallesi'nde yürürken, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde şemsiyeli saldırganın ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.
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