Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, basketbolcularla buluştu
Bozyazı Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Denk Akademi Spor Kulübünü ziyaret etti.
Bozyazı Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Denk Akademi Spor Kulübünü ziyaret etti.
Kaymakam Topsakaloğlu, Şehit Murat Namdar Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda Kulüp Başkanı Mahmut Denk ve sporcularla bir araya geldi.
Kulübün faaliyetleri hakkında bilgi alan Topsakaloğlu, basketbolcuların antrenmanlarını izledi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.
Ziyaretin sonunda sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Topsakaloğlu, ilçedeki spor faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.
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