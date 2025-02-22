Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, basketbolcularla buluştu

Kaymakam Topsakaloğlu, Şehit Murat Namdar Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda Kulüp Başkanı Mahmut Denk ve sporcularla bir araya geldi.

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