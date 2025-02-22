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        Bozyazı'da resimli çengel bulmaca etkinliği yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde resimli çengel bulmaca etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:18
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        Bozyazı'da resimli çengel bulmaca etkinliği yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde resimli çengel bulmaca etkinliği düzenlendi.

        Bozyazı Halk Kütüphanesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar bulmaca çözdü.

        Farklı yaş gruplarının katıldığı etkinlikte, kitap ve zeka oyunlarının önemi de anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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