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        MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan'dan göç değerlendirmesi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin'deki göç olgusunun ve göçün doğru yönetilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:51
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        MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan'dan göç değerlendirmesi
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin'deki göç olgusunun ve göçün doğru yönetilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kayan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde işverenlerin yerli iş gücü bulma zorluğu yaşadığını belirtti.

        Göçün doğru yönetilmesi halinde nitelikli ve kalifiye iş gücünün ekonomiye katkı sağlayabileceğini vurgulayan Kayan, "Göçün bir tehdit değil, doğru yönetildiğinde bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'deki işverenlerin yüzde 75'inin yerli iş gücü bulma zorluğu yaşadığı ve göçmen iş gücünden yararlanma konusunda destek bekledikleri belirtiliyor." ifadesini kullandı.

        Kayan, göçün iş dünyası, kurum ve kuruluşların gündeminde olması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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