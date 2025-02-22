Adana ve Mersin'de soğuk hava etkili oluyor
Adana ve Mersin'in ilçelerinde soğuk hava etkili oluyor.
Adana ve Mersin'in ilçelerinde soğuk hava etkili oluyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu Osman Gül'e ait su borusunda patlama meydana geldi.
Patlama sonucu borudan gelen su çevreye yayıldı. Soğuk havanın etkisiyle çevreye yayılan su ağaçlarda küçük sarkıtlar oluşturdu.
Mersin'in Anamur ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçenin farklı noktaları kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
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