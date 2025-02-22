Mersin'de yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin 365 lira çıktı

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim yaptıkları sırada dilencilik yaparak vatandaşlardan para toplayan bir kişiyi tespit etti.

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