Mersin'de yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin 365 lira çıktı
Mersin'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin 365 lira çıktı.
Mersin'de zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden 2 bin 365 lira çıktı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim yaptıkları sırada dilencilik yaparak vatandaşlardan para toplayan bir kişiyi tespit etti.
Yakalanan dilencinin üzerinde 2 bin 365 lira çıktı. Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 1406 lira ceza kesildi.
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