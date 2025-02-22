ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Howard 17, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 27, Meesseman 12, Allemand 3, Badiane 9, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 24-13
Devre: 41-32
3. Periyot: 58-42
MERSİN
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