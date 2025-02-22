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        Mersin'de kaza sonrası fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığı kazanın ardından fenalaşan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:14
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        Mersin'de kaza sonrası fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığı kazanın ardından fenalaşan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        R.E (62) yönetimindeki 33 AFH 942 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akşemsettin Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda kaldırıma çıkıp ağaçlara çarparak durabildi.

        Kendi çabasıyla araçtan çıkan R.E, yakındaki kıraathanede bir süre oturdu. Bu sırada sürücünün fenalaşması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        R.E, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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