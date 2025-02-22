Mersin'de kaza sonrası fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

R.E, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Kendi çabasıyla araçtan çıkan R.E, yakındaki kıraathanede bir süre oturdu. Bu sırada sürücünün fenalaşması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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