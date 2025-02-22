Mersin'de kaza sonrası fenalaşan sürücü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığı kazanın ardından fenalaşan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığı kazanın ardından fenalaşan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
R.E (62) yönetimindeki 33 AFH 942 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akşemsettin Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda kaldırıma çıkıp ağaçlara çarparak durabildi.
Kendi çabasıyla araçtan çıkan R.E, yakındaki kıraathanede bir süre oturdu. Bu sırada sürücünün fenalaşması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
R.E, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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