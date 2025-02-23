Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.Ö. (19) idaresindeki 33 NTC 34 plakalı otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.Ö. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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