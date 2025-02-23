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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:30
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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Y.Ö. (19) idaresindeki 33 NTC 34 plakalı otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Y.Ö. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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