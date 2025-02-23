Mersin'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Kurbağa Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale için kepçe yardımıyla eve girmeye çalıştı.
Çalışma sonucu eve giren ekipler, Mehmet Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı.
Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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