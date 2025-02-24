Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne dava açıldı

ALEYNA COŞKUN - Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta koltuk değneğiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol'un tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklanan sürücü İ.H.Ç'nin "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen kaza tespit tutanağında, sanığın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi" maddesini ihlal ettiği, Akyol'un ise kazada kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Delillerin değerlendirildiği bölümde ise sanığın yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın meskun mahalde ve şehrin sahil yolunda meydana geldiği, hafta sonları bu bölgede yoğun yaya trafiği olduğu herkesçe bilindiği, kamera görüntülerine göre aydınlatmanın yeterli olduğu ve görüşü engelleyen herhangi bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, aracın hızının azami sınırın üzerinde olduğu, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin neticeyi öngördüğü halde sırf şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket ettiği kabul edilmelidir. Şüphelinin trafiğin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek müteveffaya çarparak ölümüne neden olduğu, bu şekilde 'bilinçli taksirle öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık ise iddianamede yer alan ifadesinde, otomobiliyle sol şeritte ilerlediğini belirterek, "Birdenbire önümde 2 yaya gördüm. Aniden frene basınca yayalardan biri durdu, diğeri de bir adım atıp tekrar durdu. Frene basmaya devam ediyordum, yaya birdenbire önüme atladı. Yayaya çarptım. Araçtan inip yaralının yanına gittim, sonra da ambulans geldi. Kazada yaralanan yayanın koltuk değneği ve ayağında alçı sargısı vardı." beyanında bulundu.