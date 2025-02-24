Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabını inceledi.
İnceleme sonucunda yurt dışından bahis sitesi kurdukları iddia edilen 21 zanlının kimliği tespit edildi.
Mersin, Adana, Aksaray, Amasya, Kastamonu, Tokat ve Ankara'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.
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