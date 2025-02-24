Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 13'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabını inceledi.

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