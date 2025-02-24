Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde 95 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 136 kilogram tütün ve 35 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki ikametlere operasyon düzenlendi.

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