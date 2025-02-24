Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 1 kilo 185 gram sentetik uyuşturucu, 32 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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