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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:50
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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi.

        İkametlerine düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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