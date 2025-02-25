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        Mersin merkezli tefecilik operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

        Mersin ve Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:48
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        Mersin merkezli tefecilik operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
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        Mersin ve Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, komisyon ve faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        Verdikleri paraya karşılık mağdurların araçlarını teminat olarak aldıkları iddia edilen 41 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Polis ekiplerince Mersin ve Adana'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 35'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, 377 tabanca fişeği, 35 tüfek kartuşu, çek, senet ve banka kartları ele geçirildi.

        İkametlerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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