Mersin merkezli tefecilik operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince Mersin ve Adana'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 35'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, 377 tabanca fişeği, 35 tüfek kartuşu, çek, senet ve banka kartları ele geçirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, komisyon ve faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

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