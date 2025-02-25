Mersin'de ambulans helikopter erken doğan ikizler için havalandı

Hazırlıkların ardından bebekler, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle kısa ve güvenli şekilde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeklerin, ileri tetkik ve tedavileri için kent merkezine nakledilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, erken doğan ikiz bebeklere ilk müdahale, Gülnar Devlet Hastanesinde yapıldı.

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