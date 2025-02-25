Mersin'de serebral palsi hastası öğrenciye jandarmadan doğum günü kutlaması

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu ve Tarsus Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler’in katılımıyla doğum günü pastasını kesen Nesli, jandarma araçlarına da bindirildi.

Tarsus Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında jandarma olma hayali kuran ve rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Nesli Nisa Tor'un doğum günü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

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