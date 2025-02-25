Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolileri dağıtıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolileri dağıtıldı.
Tekmen Ortaokulu'nda öğretmen, öğrenciler ve veliler tarafından ramazan öncesinde içerisinde temel gıda ve hijyen ürünlerinin bulunduğu koliler hazırlandı.
Ramazan kolileri ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Tekmen Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Şeker, yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini paylaşmak adına bu kampanyayı düzenlediklerini kaydetti.
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