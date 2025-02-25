Bozyazı'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı

Tekmen Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Şeker, yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini paylaşmak adına bu kampanyayı düzenlediklerini kaydetti.

Tekmen Ortaokulu'nda öğretmen, öğrenciler ve veliler tarafından ramazan öncesinde içerisinde temel gıda ve hijyen ürünlerinin bulunduğu koliler hazırlandı.

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