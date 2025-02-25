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        Bozyazı'da polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle seminerde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:38
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        Bozyazı'da polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri öğrencilerle seminerde buluştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bozyazı Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Öğrencilerle seminerde bir araya gelen ekipler, terör örgütlerine yönelik uyarılarda bulundu.

        Örgütlerin propagandalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten ekipler, genç nüfusun toplumdaki rolü ve aile yapısının önemi gibi konuları da anlattı.

        Ekipler, bilgilendirmenin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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