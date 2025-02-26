Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı mevkisinde M.A idaresindeki seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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