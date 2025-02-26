Silifke'de okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu başkanlığındaki toplantıda, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.
Katılımcılar, sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.
Eroğlu, eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diledi.
Toplantıda şube müdürleri ve okulların idarecileri yer aldı.
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